VISA SCHENGEN POUR LES ALGERIENS : Une demande sur deux refusée

Selon les statistiques de la Commission européenne, l’Algérie arrive en tête des pays ayant enregistré le plus haut taux de rejet de demandes de visa Schengen en 2018, avec 45,5 %. Soit prés d’une demande sur 2. Parmi les causes premières à cet état des choses : les pratiques des députés algériens. Ces derniers se sont, en effet vus soumis, notamment par la France et l’Espagne, à des mesures très restrictives dans la délivrance des visas du fait que certains de ces élus du peuple profitent de leurs privilèges pour obtenir des visas courts séjours pour leurs enfants et leurs proches. Ces derniers ne retournent jamais en Algérie. D’autant qu’ils jouissent de complicité de certaines représentations diplomatiques algériennes dans ces pays. En effet, ces recommandés de l’administration de l’APN restent sur le territoire européen et obtiennent des cartes de séjour en usant d’un appui auprès des représentations algériennes.