VERS UN NOUVEAU GOUVERNEMENT : Rahabi pressenti pour remplacer Bedoui ?

Dans sa dernière déclaration au site spoutnik, l’ex ministre de la communication et actuel coordinateur des partis regroupés au sein des «forces du changement», Abdelaziz Rehabi, s’attend à ce que le pouvoir fasse dans les prochains jours «des concessions» pour amorcer une solution à la crise politique, évoquant la constitution d’un nouveau gouvernement tout aussi «consensuel» qui aura l’assentiment du «peuple et de la classe politique». Abdelaziz Rehabi considère en effet que le peuple algérien qui manifeste encore, réclame une solution «dans l’esprit de la constitution». Par ailleurs, des sources révèlent, qu’un nouveau gouvernement devrait être installé avant le 5 juillet. Le site ObservAlgérie, estime que le Premier ministre Noureddine Bedoui devrait présenter sa démission cette semaine afin de laisser place à un nouveau gouvernement de transition. Ce remaniement devrait toucher plusieurs portefeuilles ministériels. On parle ainsi d’un changement qui devrait être intégral et non partiel. Ce changement coïncidera avec la convocation du corps électoral, et devrait certainement avoir lieu avant la date très symbolique du 5 juillet. Les mêmes sources ajoutent, que le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah devrait également tenir un discours la veille du 5 juillet afin d’annoncer ces changements. Après 19 semaines de contestation populaire, un nouveau gouvernement devrait être installé et la rumeur sur le remplacement de l’actuel Premier ministre par Abdelaziz Rahabi fait boule de neige.