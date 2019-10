Tebboune n’est pas le candidat du pouvoir ?!

L’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, candidat à la candidature du 12 décembre prochain, a affirmé qu’il n’est pas le candidat du Pouvoir. «Je ne suis ni le candidat du Pouvoir, ni le candidat d’une quelconque partie. Je suis le candidat du peuple», a-t-il déclaré dans une intervention accordée à Echorouk-News. Il a indiqué qu’il est toujours «candidat à la candidature», précisant que «si le peuple me refuse, je vais me retirer de la course à la collecte des 50 000 signatures requises pour devenir candidat à la présidentielle». Acculé par les journalistes qui l’ont considéré comme un ministre appartenant à l’ancien système ayant servi l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika, Tebboune a fait observer qu’il a été pendant «50 ans au service de l’Etat algérien». «Je n’ai jamais failli à ma mission de commis de l’Etat, j’ai servi l’Etat algérien et pas les personnes», s’est-il défendu.