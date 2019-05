TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS : Le procès d’Ali Haddad reporté

Le procès d’Ali Haddad dans l’affaire de faux et usages de faux a été reporté au 3 juin prochain, a-t-on appris de sources concordantes. Le tribunal de Bir Mourad Raïs, où devait se dérouler hier, lundi 20 mai, le procès d’Ali Haddad dans l’affaire de détention de plusieurs passeports et permis de conduire, révélée lors de sa tentative de fuir le pays via le passage frontalier d’Oum Teboul, a décidé de reporter l’audience jusqu’au 3 juin prochain. Selon nos informations, le procès a été reporté en raison de l’absence de quatre témoins et de certains documents réclamés. Pour rappel, le patron de l’ETRHB, réputé proche du cercle présidentiel, a été arrêté le 31 mars alors qu’il tentait de traverser la frontière vers la Tunisie. Il avait sur lui deux passeports et deux permis de conduire ainsi que quelques milliers d’euros.