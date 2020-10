TAYEB ZITOUNI AFFIRME : L'Algérie attachée au règlement des dossiers de la Mémoire

Dans un entretien accordée à l'APS à la veille de la commémoration de la Journée nationale de l'immigration correspondant au 59e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, M. Zitouni a réaffirmé que l'Algérie" demeurera attachée à ses droits suivant les mécanismes mis en place, tels que la création de groupes de travail conjoints, pour l'examen et le règlement, dans leur cadre défini, des dossiers liés à la Mémoire nationale". La question mémorielle, a-t-il assuré, dans ce sens, fait l'objet d'un suivi permanent de la part du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, notamment en ce qui concerne les dossiers au centre des groupes de travail conjoints, comme celui de la restitution des crânes. Un dossier qui a enregistré "une avancée notable après la récupération, la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale (5 juillet 2020), des crânes de 24 des Chouhada de la Résistance populaire suite à l'intervention du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a souligné M. Zitouni rappelant que le chef de l'Etat avait affirmé que cette action se poursuivra jusqu'à la récupération de tous les restes mortuaires des Chouhada de l'Algérie. Le traitement des dossiers de la Mémoire se fait à travers le canal diplomatique avec la contribution de tous les secteurs et instances concernées, a expliqué le ministre des Moudjahidine et des Ayants- droit. Affirmant que son département continuera à travailler "inlassablement" jusqu'au règlement de l'ensemble de ces dossiers, M. Zitouni a tenu à rappeler, à cette occasion, que la préservation et la protection de la dignité des symboles, des héros et des hauts fait de la Résistance populaire, du Mouvement national et de la Guerre de libération nationale et la garantie de leur transmission aux générations montantes étaient la vocation du Ministère des Moudjahidine et des Ayants- droit. M. Zitouni a cité, également, entre autres missions de son département, la préservation des droits des victimes de la colonisation française et leur indemnisation pour les préjudices subis, outre "la mise à nu des crimes coloniaux, qui n'ont épargné ni l'Homme ni la nature, en vue de documenter les faits historiques et afin que nul n'oublie", a-t-il insisté. Par ailleurs, le ministre a estimé que les dossiers relatifs aux explosions nucléaires effectuées dans le Sahara algérien et aux disparus et exilés nécessitaient "recherches et étude" sur tous les aspects, faisant état de démarches pour mettre sur pied des commissions ad-hoc regroupant des experts et des chercheurs au niveau du Centre national d'études et de recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54). Evoquant des dossiers "objet de suivi et de coordination entre les secteurs concernés, qui travaillent dans le cadre des commissions conjointes entre les parties, algérienne et française", le ministre a précisé qu'ils sont relatifs à la récupération des archives en lien avec la Résistance populaire, le Mouvement national et la Guerre de libération nationale et de leur accès aux spécialistes et chercheurs. Le ministre des Moudjahidine et des Ayants- droit a rappelé, au sujet d la question mémorielle, que l'Algérie a toujours affiché sa position officielle, consciente de la nécessité de composer avec le présent et les exigences de la coopération dans le cadre du respect mutuel et du devoir de préserver les intérêts nationaux suprêmes, sans préjudice aux relations stratégiques avec la France.