Les habitants de douar Sidi Brahim dans la commune de Sidi Khattab, ont manifesté et ont bloqué l’accès au siège de la commune, après que leurs problèmes n’aient pas été pris en considération par l’autorité locale, totalement absente de la mise en œuvre des projets en particulier, ceux du développement local en général. Finalement, les deux parties, citoyens et autorité locale, sont rapidement parvenus à une solution et ce, suite à l'intervention du chef de daïra d’El Matmar.