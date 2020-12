SERVICES AGRICOLES DE MOSTAGANEM : Caravane sur le traitement des semences des céréales

La Chambre Agricole de la wilaya de Mostaganem et la direction des services Agricoles avec la participation de la Station Régionale de Protection des Végétaux organisent ce Lundi,14 décembre 2020,une caravane de sensibilisation et d’information sur le traitement des semences et le désherbage des céréales .Cet événement d’importance technique visant la protection des semences des ravages que peuvent causer divers animaux se déroulera à la date précité ,le matin, à partir de 9h00 et ce ,au niveau des zones de production céréalière de la wilaya de Mostaganem de Sidi Ali, Sidi Belattar, le démarrage des activités de cette caravane est prévu au niveau de la ferme pilote « Si Mourad », daïra de Sidi Ali (Mostaganem). Les organisateurs de cette caravane de sensibilisation ont précisé par ailleurs que l'invitation à cet événement à caractère technique est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par le thème, visant indirectement un des aspects techniques de l’amélioration de la production céréalière dans les zones de grandes cultures de la wilaya.