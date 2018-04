Quand les temps sont durs, les amis sont là !

Tous les observateurs avertis savaient que l’Algérie était la cible d’un terrorisme dès les émeutes d’octobre 1988 sachant que le peuple algérien venait de se remettre de plusieurs guerres sanglantes pour recouvrer son indépendance et sa liberté. L’Algérie avait déjà déjoué bien des complots ourdis par des forces occultes aidées par de notoires cercles influents géographiquement et historiquement. Et quand l’Algérie a ouvert ses portes au pluralisme et à la véritable démocratie populaire, c’est au cours de l’année 1990 qu’est entré de plein pied un terrorisme aveugle nourri par l’instrumentation de la religion. On sait que celle-ci a fait son lit en Egypte et a traversé le temps et l’espace en se frayant un chemin jusqu’au pays du million et demi de « chahids ». Les positions politiques de l’Algérie qui a toujours plaidé pour un nouvel ordre mondial n’a pas été entendue par les gouvernants atteints de cécité politique et trop fiers de leur force militaire ainsi que leur pouvoir économique. On sait que l’Algérie a averti les milieux politiques internationaux du danger que courrait la planète par la menace de ces « nouveaux Djihadistes » formés durant la guerre d’Afghanistan et formatés par de puissants Etats faisant de la religion un socle de gouvernance et une stratégie de maintien d’une certaine idéologie fondamentaliste. De 1990 à 2000, l’Algérie s’est retrouvé seule, isolée du monde face à un monstre impitoyable, bien rodé dans la guerre des montagnes et de la guérilla urbaine qui ne connaissait que la violence sanguinaire. C’était le temps des fameux « groupes armés » qui ont semé la terreur partout et ont fini malheureusement par l’exporter ailleurs, en Europe et aux Etats Unis autant que l’on se souvienne de triste mémoire des « Twin Towers » , du World Trade Center,à New York ...Ce jour là ,le monde s’est réveillé d’un cauchemar en prenant toute la mesure des nombreux avertissements faits par les autorité Algériennes mais c’était déjà assez tard pour beaucoup. Du coup, des Etats ont pris conscience que l’Algérie est passée maitre dans la lutte contre le terrorisme armé et sous toutes ses formes; la reconnaissance de l’expérience Algérienne lui a donné conféré une stature internationale dans le domaine de l’expertise dans ce domaine. Du coup, l’Algérie est une référence incontournable contre cette « nouvelle race de terroristes » qui sont partout et nulle part en exploitant les failles des systèmes de surveillance territoriale, notamment ceux de la sécurité nationale. L’Algérie comme expert-consultant international, même pour les Etats Unis et pourquoi pas puisque c’est un pays qui a toujours témoigné du respect ainsi que de la considération au peuple qui est parmi les premiers à reconnaitre la naissance des Etats Unis. Leur renvoyer l’ascendeur, est une gratitude qui a de la valeur que seuls les grands savent apprécier.