PRESIDENTIELLE 2019 : 1 541 magistrats pour la surveillance du scrutin

Dans une intervention, en marge de la réunion de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), le ministre de la Justice, gardes des Seaux, Tayeb Louh, a annoncé, ce mercredi 23 janvier, la désignation de 1 541 magistrats qui seront répartis à travers toutes les communes à l’échelle nationale en perspective du prochain scrutin présidentiel. En ce sens, M. Louh a fait état également de la désignation de 2888 magistrats principaux et remplaçants. Le ministre, a insisté sur la « grande responsabilité » qui attend ces magistrats, chargés, entre autres, de superviser le processus électoral. Il a insisté aussi sur la prise en charge de recours éventuels au niveau des tribunaux dont les délais ne doivent pas dépasser les 72 après l’élection. En ce qui concerne l’élection présidentielle à l’étranger, le ministre prévoit 6 magistrats principaux et remplaçants désignés pour suivre ce processus au niveau des ambassades et des consulats.