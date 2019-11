POUR ENLEVEMENT SUIVI D’UN VIOL A BOUIRA : Deux personnes condamnées à la prison ferme

Le tribunal de Bouira a prononcé, un jugement de 20 années d’emprisonnement ferme à l’encontre d’un accusé N.A et de 5 ans de prison ferme pour son complice S.H, a rapporté ce samedi, une source locale. L’affaire de l’enlèvement de 2 filles mineures se poursuit à la cour de Bouira jusqu’au 5 décembre prochain. Le représentant du procureur général avait requis une sentence d’emprisonnement à perpétuité contre les deux jeunes criminels qui sont des repris de justice, ajoute la source. Cette affaire de viol remonte au mois de février de l’année en cours. S.H. avait embarqué deux filles mineures dans sa voiture, et a fait monter son ami N.A. en cours de route. Ils se sont dirigés en emmenant les deux filles vers Tizi Oujaâvouv, à la sortie nord de Bouira. Les deux jeunes ont exercé des violences sur les deux victimes, en les menaçant de diffuser leurs photos. Ces dernières ont enduré des moments tragiques, du fait de l’agression sexuelle et des tortures physiques, qu’elles ont violemment subies. Une fois libres, elles ont déposé rapidement une plainte au niveau des services de sécurité de la wilaya. La police a pu facilement identifier les mis en cause étant donné qu’ils étaient fichés.