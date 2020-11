Mandat d’arrêt international émis contre Abdou Semmar

Le juge d’instruction près le Tribunal de Sidi M’Hamed a émis, lundi, un mandat d’arrêt international contre le journaliste et activiste Abdou Semmar, poursuivi pour plusieurs affaires liées à la corruption, notamment avec l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout selon le site Echorouk, citant de sources juridiques bien informées. En effet, selon le même média, le juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt à l’encontre du fondateur du site d’information Algérie Part, au même moment de l’ouverture du procès au Tribunal de Sidi M’Hamed. Pour rappel, la Cour d’Alger (chambre pénale) avait condamné mercredi l’homme d’affaires Mahiedine Tahkout à 14 de prison ferme et les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine 5 de réclusion, tous inculpés dans des affaires de corruption.