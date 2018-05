MOSTAGANEM : Les employés de la coopérative agricole en grève

Les employés de la coopérative agricole polyvalente des services (CAPS), dont la direction se trouve à Sidi Lakhdar, sont entrés en grève ouverte depuis jeudi dernier, a-t-on appris de source bien informée. La même source a ajouté que ces grévistes voulaient de cet acte dénoncer le retard inexpliqué dans le versement des salaires, le non-respect des textes relatifs au code du travail et les sanctions abusives à l’encontre des membres syndicaux ainsi que d’autres revendications. Ces derniers ont déclaré avoir adressé plusieurs appels aux responsables mais sans que leurs revendications ne soient prises au sérieux, ce qui les a poussé à la grève illimitée. De leur côté, les responsables de cette coopérative ont déclaré que le nombre de ces travailleurs dépasse la vingtaine, et que la coopérative ne peut pas satisfaire toutes leurs revendications du fait que cette dernière n’est pas productive et qu’elle est dépendante des recettes de la location des caves, qui est la principale source financière de la coopérative, d’autant plus que bon nombre de locataires privés des caves ne paient pas régulièrement leurs loyers. Concluant que si, la coopérative agricole de wilaya reste sur cet état, elle ne pourra pas survivre très longtemps.