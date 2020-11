MASCARA : Deux arrestations et saisie d'hallucinogènes

Suite à des informations indiquant qu’un individu était en possession d'une quantité de substances psychotropes qu'il tentait de revendre, les éléments de la police criminelle de la sûreté de wilaya de Mascara, intensifiant leur recherche et investigations, et suivant ses mouvements, ont réussi à l’arrêter en flagrant délit , en possession de 225 comprimés hallucinogènes, ainsi qu'un autre suspect qui était en sa compagnie. Les deux suspects âgés de 39 et 40 ans ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention provisoire.