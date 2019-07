MARSA BEN M’HIDI -TLEMCEN: L’adjoint au maire en prison pour détournement de foncier

Quatre individus ont été placés sous mandats de dépôt, mardi, pour détournement du foncier public. La chambre d’accusation près la cour de Tlemcen a placé sous mandat de dépôt de l’adjoint au maire de la commune de Marsa Ben M’hidi à Tlemcen, le conservateur foncier de Ghazaouet, un spéculateur du foncier et un agent administratif chargé des affaires du foncier au niveau de cette commune, pour « détournements du foncier du domaine public », « abus de pouvoir », « le faux » et « usage de faux » et « escroquerie »,rapporte ce matin un média locale.