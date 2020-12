MANSOURAH (BOUGUIRAT) : Une personne sauvée après 27 heures dans un puits

La cellule de communication et d’information de la protection civile a révélé que les agents de l’unité secondaire de Bouguirat sont intervenus, dans une opération qualitative de sauvetage d’un jeune homme qui est resté plus de 27 heures au fond d’ un puits abandonné .Grâce à leur professionnalisme, les secouristes de la protection civile ont pu sauver la victime d'une mort certaine .C’est après avoir reçu un appel de détresse indiquant qu’un jeune homme n'a pas été retrouvé, que les agents de l'unité secondaire de Bouguirat sont intervenus pour secourir un jeune homme de 20 ans ,tombé dans un puits ,le lundi, 28 décembre 2020 à 13h00, selon ses propres déclarations. Le puits en question, situé au « Douar Nekakaâ », dans la commune de Mansourah, d’une profondeur d'environ 23 mètres était abandonné et ne servait plus à l’irrigation. L’opération de sauvetage et d’évacuation, indique le communiqué de la protection civile a été menée par une équipe d’intervention, le 29 décembre 2020, à 16 heures et 34 minutes en mobilisant un camion de pompiers et une ambulance comme moyen d’appui logistique. Blessé à la jambe dans sa chute au fond du puits, la victime a reçu les soins de premier secours puis a été évacuée vers le service des urgences médicales de l’hôpital de la daïra de Mesra.