La fin de Cheikh Shamessedine sur Ennahar TV

La responsable de la chaîne de télévision privée « Ennahar TV », Souad Azouz, a été convoquée, jeudi, par le président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV). Dans un communiqué rendu public, l’Arav a indiqué que la responsable d’Ennahar a été convoquée suite à une plainte reçue par le ministère des Affaires religieuses concernant la diffusion de « dépassements dangereux » contestant la fatwa permettant d’avancer l’acquittement de zakat El Fitr. « Le président de l’ARAV a convoqué la responsable de la chaine « Ennahar TV » pour fournir des explications sur le contenu d’un épisode du programme « Insahouni » dans lequel le présentateur Cheikh Shamessedine a considèré que la fetwa émise par la commission ministérielle permettant d’avancer la zakat deux ou trois jours avant l’Aïd El Fitr est « une aumône (sadaka) dont il faut s’acquitter à nouveau », lit- on dans le communiqué de l’ARAV. Le président de l’ARAV a rappelé à la responsable de la chaine « l’impératif engagement quant au service public et le nécessaire respect de l’ordre public et de l’intérêt général outre l’application de la loi par toutes les chaines audiovisuelles »