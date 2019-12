La direction de campagne de Tebboune este en justice celle de Mihoubi !

La direction locale de campagne du candidat Tebboune a déposé plainte au niveau de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Et cela, contre la direction de campagne de Azzeddine Mihoubi. C'était le dimanche 1er décembre. Le communiqué posté via la page officielle de Tebboune évoque "de dangereux dépassements" de la direction de Mihoubi. Les militants du RND, qui font campagne au profit de leur candidat, auraient eu recours à la menace, au chantage et à la terreur pour attirer les foules. L'on accuse également la direction de campagne de Mihoubi de semer la zizanie entre les citoyens de la région.