La NASA finance les recherches en physique d’un Algérien

Les investigations du chercheur physicien algérien et enseignant à l’Université de Delaware, Hacene Boukari, ont été financées par la NASA. 22 millions de dollars lui ont été subventionnés. En effet, les études que mène Hacene Boukari, un chercheur Algérien en sciences physiques, et professeur associé à l’université de l’Etat du Delaware, aux Etats-Unis, ont été financées par la NASA. Il s’agit alors de 22 millions de dollars accordés au physicien algérien. L’étude subventionnée pointe la conception, la construction et l’exploitation d’un télescope à haute définition, qui favorisera l’étude des liquides en microgravité, à bord de la navette spatiale américaine. Selon ce qu’a rapporté le média arabophone Supernova Dz, les intérêts de l’étude du professeur algérien portent sur le développement et l’adaptation de nouvelles techniques d’imageries additionnées à une modélisation basée sur la physique. Tout cela pour étudier l’agrégation des protéines pertinentes telle que l’hémoglobine. En plus des phénomènes de la nano-transduction et l’imagerie aux très petites échelles.