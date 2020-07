LETTRE OUVERTE : À Monsieur le président de la République

Investisseurs dans des camps de toile (Daïra de Sidi Lakhdar)- wilaya de Mostaganem

Monsieur le président de la République

C’est avec un profond regret que nous vous écrivons cette lettre pour demander votre intervention au sujet du blocage de nos projets d’investissement dans les trois communes de la daïra de Sidi Lakhdar à savoir ; Sidi Lakhdar, Ben Abdelmalek Ramdane et Hadjadj.Nous sommes quatre jeunes investisseurs ayant répondu le 28 juillet 2016 à l’appel des autorités, représentées à l’époque par le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, qui avait lancé dans la wilaya de Mostaganem l’expérience pilote du tourisme forestier, caractérisée par des camps de toile. À cet effet, nous avons présenté nos offres suite à l’avis de location par adjudication lancé par les P/APC des trois communes sus-citées par le biais du commissaire de vente aux enchères, M. Idris Bacha Mohamed. Après évaluation des offres, nous avons été déclarés le 09 mai 2018 adjudicataires pour l’exploitation de terrains communaux pour la réalisation de camps de toile. Cette opération a été effectuée après le travail accompli par la commission de la daïra de Sidi Lakhdar qui s’est déplacée sur les lieux le 16 avril 2018 pour le choix des terrains pour des nouveaux camps de toile à travers les 3 communes de la daïra.Après avoir signé un contrat de location s’étalant sur 9 ans, nous avons payé le montant annuel de la location, estimé à 810.000,00 Dinars algériens, selon le procès-verbal de l’adjudication, établi par le commissaire de vente aux enchères.Suite à la réunion tenue le 29 janvier 2019 au niveau du secrétariat général de la wilaya de Mostaganem pour l’examen des plans d’aménagement des camps de toile, nous avons reçu le 04 février 2019 un avis favorable de M. wali, représenté par M. le secrétaire général de la wilaya pour la mise en place de camps de toile au niveau des communes de Sidi Lakhdar. Le 04 juillet 2019, nous avons été destinataires de correspondances de la Conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem, nous invitant à nous rapprocher de ses services pour compléter les procédures de location et signer le cahier de charges élaboré à cet effet.Durant le même mois de juillet 2019, nous avons été informésde l’abandon des projets des camps de toile et ce, malgré les énormes montants dépensés pour l’aménagement des sites attribués par les APC de la daïra de Sidi Lakhdar, sous supervision de M. le chef de la daïra.Suite à ce blocage non argumenté, nous sollicitons l’intervention de votre Excellence pour nous faire valoir nos droits, perdus suite à une décision ambiguë.Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre profond respect.Monsieur le ministre de l’Intérieur et des collectivités localesMonsieur le ministre du tourismeMonsieur le ministre de l’AgricultureMonsieur le Directeur général des forêtsMonsieur le wali de la wilaya de Mostaganem