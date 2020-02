INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE : Appel à une production locale innovante

L'industrie pharmaceutique nationale doit s'orienter vers une production locale innovante basée notamment sur la maitrise des biotechnologies, a indiqué à Alger le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. A l'occasion d'une visite au niveau du Salon international de la pharmacie en Algérie (SIHPAL 2020), le ministre a appelé les industriels du secteur à produire localement et à exporter des médicaments innovants ayant une forte valeur ajoutée, notamment les produits destinés aux maladies complexes et répandues. Parmi les industriels visés par cet appel, l'entreprise publique Saidal qui, selon le ministre délégué, "doit constituer un pionnier dans la production pharmaceutique nationale à forte valeur ajoutée à travers des produits innovants et la maitrise des biotechnologies". Dans ce cadre, le même responsable a estimé que "l'entreprise Saidal doit se régénérer pour passer à une nouvelle étape", rappelant que l'entreprise publique est l'opérateur historique de l'industrie pharmaceutique algérienne ayant notamment réussi à s'imposer à travers son nom. "Elle a été pionnière dans le générique. Il faudrait qu'elle soit encore leader dans les produits à forte valeur ajoutée et dans la maitrise des nouvelles technologies", a-t-il souligné, ajoutant que Saidal peut constituer l'une des plateformes de développement dans la stratégie nationale de la diversification des produits pharmaceutiques fabriqués localement. Par ailleurs, le ministre délégué a fait savoir que le gouvernement ambitionne de couvrir la facture des importations de produits pharmaceutiques par l'export des produits pharmaceutiques locaux d'ici 10 à 15 ans. "Pour ce faire, nous accompagnerons l'ensemble de nos opérateurs économiques.