IL AVAIT REÇU UN ORDRE D’EVACUATION : Ouyahia quitte officiellement ‘’Club des Pins’’

Il avait entamé l’opération de déménagement il y a 2 jours, selon le site d’information économique bourse-dz et ce, grâce à une société spécialisée qui a pris soin de ne pas abîmer les meubles de matériaux nobles et surtout la porcelaine qui a toujours donné de la chaleur à la demeure. Ouyahia a pris possession d’un petit château, ayant une vie sur mer, composé de deux blocs, dont l’un est toujours considéré comme quartier d’hôtes. Outre le garage-abri à même d’abriter un parc de 10 voitures, Ouyahia disposait d’une piscine qu’il utilisait rarement, selon toujours la même source. La singularité de la maison Ouyahia à Club des Pins est sans doute, cette extension verticale qu’il a érigée au premier étage avec un super bois qui fait d’elle la plus belle réalisation de la cité. Selon des témoignages, cette terrasse est généralement le lieu où chaque vendredi, Ahmed Ouyahia déguste son café du matin. C’était le moment des bains de foule. Les opportunistes font semblant de s’adonner au footing, juste pour justifier leur passage sous la terrasse et c’est toujours l’occasion de dire « Saha Si Ahmed! »…