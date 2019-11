GHARDAÏA : Saisie de plus de 14 kg de kif traité à El-Menea

Une quantité globale de 14,173 kilogrammes de kif traité a été saisie par la brigade mobile de police judiciaire (BMPJ) dans la région d’El-Menea (275 km au sud de Ghardaia), a indiqué la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Ghardaia. Agissant sur informations et sous la supervision du parquet du tribunal d’El-Menea, les éléments de la BMPJ ont procédé à une perquisition dans un appartement d’un présumé dealer et ont mis la main sur cette quantité de kif traité, conditionnée sous forme de plaquettes et destinée à être écoulée sur le marché local, a-t-on précisé dans un communiqué. Les premiers éléments de l’enquête ont permis l'arrestation du dealer et les investigations ont conduit ensuite à l’arrestation de son acolyte et la saisie également d’une somme d’argent issue de la vente de drogue estimée à 32.000 DA, des armes blanches ainsi que 24 pièces de pierres archéologiques, ajoute le communiqué. Les suspects (30 et 40 ans) ont été déférés devant les instances judiciaires compétentes et placés sous mandat dépôt, est-il à signaler.