ENVASEMENT DU BARRAGE DE FERGOUG A MASCARA : Les fellahs de Mohammadia interpellent les autorités

A cet effet, une entreprise est engagée depuis quelques semaines pour entamer une opération de dévasement, mais vu le manque d'eau, les travaux ne peuvent s’effectuer. Les fellahs voyant leurs vergers se dégrader ont organisé un sit-in à l'intérieur du périmètre du barrage pour attirer l'attention des autorités d'une part et pour prier et demander la clémence de Dieu. En effet, il a été constaté une sorte de Waada. Cette visite permis de faire un tour à travers le verger d'orangers, allant jusqu’à la commune de Mocta Douz, où la situation est alarmante au vu de la dégradation avancée de certains vergers. Plusieurs plantations furent tout simplement arrachées et pour les jeunes plantations, le séchage est apparent. Les terres de la région de Mohammedia sont salées et nécessitent des drainages, mais comme l'eau fait défaut, les sels remontent à la surface et provoquent le séchage des plantes. Les fellahs de la daïra lancent un appel aux autorités Nationales et locales pour trouver une solution qui peut sauver les vergers d'orangers de Mohammedia. La région ne peut vivre qu'à partir du Barrage de Fergoug qui devrait être rétabli même avec des travaux manuels. Si Djilali disait « on peut faire engager toutes les entreprises de la wilaya, chacune avec le nécessaire d'engins et entamer le dévasement mécanique, avant les premières pluies de l'automne, ce procédé peut sauver Mohammedia et son environnement. Le Barrage de Fergoug date des années 1940 selon certaines informations peut- être bien avant, il est arrivé a un stade de ne plus pouvoir servir.