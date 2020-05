DJELFA : Des éleveurs font don de 200 têtes d’ovins aux Blidéens

Des éleveurs de Djelfa ont fait don de 200 têtes d’ovins, dans le cadre d’une caravane de solidarité destinée aux citoyens de Blida, en guise de contribution à l’effort de solidarité inter-wilayas, en cette conjoncture de pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Le coup d’envoi de cette caravane a été donné, jeudi, par le wali Mohamed Benamar, à partir du complexe des viandes rouges de Hassi Bahbah (50 km au nord de Djelfa). Il s’agit de prés de 200 têtes d’ovins, abattus et dépecés au complexe des viandes rouges de Hassi Bahbah, dont la direction a mobilisé tout le personnel, au titre de cette action de solidarité humaine. Dans sa déclaration, à l’occasion, le wali s’est félicité de cet élan de solidarité, exprimant, a-t-il dit, la "générosité légendaire des enfants de Djelfa, et la solidarité des algériens en temps de crise". "Cette opération, qui a été préparée depuis des jours, est le reflet des valeurs de charité et de générosité, qui ont toujours imprégné les éleveurs de la capitale de la Steppe, qui veut ainsi exprimer sa solidarité avec la ville des roses, slogan choisi pour cette caravane", a indiqué à l’APS, le secrétaire général de la chambre d’agriculture, Abdelkader Belkhiri.