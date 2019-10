COLLOQUE INTERNATIONAL DE LA PRESSE SPORTIVE A MOSTAGANEM : Levée de voile sur les lacunes et recommandations

Sous le patronage de M. le Ministre de la communication et du wali de Mostaganem avec la collaboration active de l’association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem et l’organisation nationale des journalistes sportifs, le président de l’association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem, Skander Sidi Mohamed a indiqué qu’à l’occasion de cette rencontre, ont été conviées des personnalités de la presse sportive nationale et de la communication .Pour la plupart, ce sont des experts universitaires et professionnels d’Algérie, et de Tunisie dont , M.Regat Lotfi chargé de l’information auprès du club « l’espérance de Tunis ». Cet évènement a été mis à profit pour mettre en valeur l’importance du métier de journaliste et l’utilisation des moyens modernes de la communication qui entrent dans le développement et la diffusion de l’information sportive en direction des citoyens. Au menu du programme, ce sont essentiellement des conférences suivies de débats fructueux qui ont soulevé toute la problématique de traiter et communiquer une information crédible, objective et honnête autrement dit, délivrer au citoyen une information de qualité professionnelle .Ceci eu égard à la démocratisation de l’utilisation des réseaux sociaux de manière désinvolte et souvent irresponsable. Conférenciers et participants n’ont pas manqué de relever que le manque de structuration organisationnelle et des hommes qualifiés sont également à l’origine de nombreuses situations conflictuelles assez notoires. Les moyens technologiques qui entrent en jeu dans le traitement et la diffusion de l’information sportive ne sont pas développés pour prendre la place qu’il leur faut. Dans ce cadre, l’expérience de nos amis de « l’Espoir de Tunis » est édifiante car ce club sportif a mis en place un site web, constamment mis à jour, une page officielle sur Facebook ainsi que des applications payantes sur les mobiles et tablettes a indiqué le chargé de communication de cette équipe. De plus, il a précisé que les éléments humains impliqués dans le rouage de la collecte, le traitement et la diffusion des informations sportives ont été formés pour le profil des postes qu’ils occupent dans le circuit de l’information destinée au public. De ce fait, la conclusion qui coule de source est que la bonne information dans une bonne organisation, du club jusqu’aux ligues et fédérations, il ne reste aucune chance ni à la désinformation et ni à la propagation des fake-news. Enfin, l’évènement a été clôturé par M. Skander Sidi Mohamed sur des recommandations que la presse sportive gagnerait à considérer, pour un développement qualitatif de l’information dédiée, à tous les amateurs de sports.