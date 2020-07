BOUIRA : Un individu attaque des gardes forestiers

La Direction générale des forêts (DGF) a indiqué ce vendredi 17 juillet, que ses membres de la direction de la wilaya de Bouira ont été attaqués la nuit dernière par un « criminel ». En effet, la DGF a publié, sur sa page Facebook officielle, des photos scandaleuses de l’attaque qu’ont subi des gardes forestiers de la direction de la wilaya de Bouira, commune de Ouled Rached plus exactement à M’Chedallah. L’incident est survenu ce jeudi 16 juillet, dans la soirée à 22h, où un individu a été interpellé par les gardes forestiers alors qu’il transportait des branches de bois découpées. L’individu en question s’est mis en colère contre les gardes et a volontairement endommagé le pare-brise de leur véhicule de fonction. La même source a également précisé, en traitant cet individu de « criminel », que ce dernier a osé insulter les membres de la DGF de Bouira. La DGF Algérie a dénoncé et a condamné ce comportement en précisant, dans le même communiqué, qu’une poursuite judiciaire sera menée à l’égard de cet individu.