BOUIRA : Démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs

Un réseau de faux-monnayeurs, composé de cinq individus, dont un ressortissant malien, a été démantelé par la police à Bouira, a-t-on appris auprès de la cellule de la communication de la Sûreté de la wilaya. Ce réseau a été neutralisé lors d’une opération menée par la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ), dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité en milieu urbain, a indiqué à l'APS le chargé de communication, le commissaire Samir Toutah. Agissant sur la base d'informations faisant état d’une activité suspecte d'individus qui écoulaient de faux billets de 2000 dinars dans la ville de Bouira, les services de la Police judiciaire ont établi et mis à exécution un plan de recherche pour arrêter les membres du dit réseau. "Les unités de la BMPJ ont réussi à démanteler un réseau de criminels spécialisés dans l’écoulement de la fausse monnaie algérienne sur le territoire national", il s'agit, a indiqué le commissaire Toutah, de "deux individus, dont un mineur, qui ont été arrêtés alors qu’ils écoulaient une somme d'une valeur globale de 78 000 dinars en faux billets de 2 000 dinars. Les billets ont été saisis et un autre montant estimé à 28 000 dinars en faux billets, a également été récupéré auprès de commerçants". Poursuivant leur enquête les éléments de la BMPJ ont arrêté un autre membre de ce réseau. Après une perquisition de son domicile familial, un montant de 80 000 dinars en faux billets a été découvert et saisis, selon les détails fournis par le même officier de police. "Le fournisseur principal, tête pensante de ce réseau, est un ressortissant malien, qui est toujours en fuite dans les wilayas dans l’ouest du pays" a-t-on fait savoir de même source. Des dossiers judiciaires ont été établis à l’encontre des mis en cause pour les présenter devant la justice, a signalé le commissaire Toutah.