AIN KERMES (TIARET) : Trois arrestations et saisie de 42 rails de train

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la commune d'Ain-Kermes,à 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, agissant sur informations portant sur le vol de rails de train ,appartenant à la société "Astaldi", dont le siège se trouve au niveau de la base de vie COSIDER à Hessasnas (wilaya de Saida), ont arrêté 3 personnes à bord d'un camion de marque G.M.C, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction ,par les services de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale . L’arrestation a eu lieu au niveau du douar "Marzouden", relevant du chef-lieu de commune d'Ain-Kermes suite au contrôle d'identité et une fouille minutieuse du camion qui transportait des produits métalliques et autres ordures , ce qui a permis aux gendarmes de découvrir 42 rails pour voie ferrée minutieusement enfouies dans les tas d'ordures de la remorque .Pour rappel ,ce genre de vol a été dénoncé auparavant et les colporteurs de ces produits déposent leurs collectes au niveau de parcs "clandestins" dont la majorité exercent leurs fonctions clandestinement et les décharges portent atteinte à l'environnement où certaines populations ont dénoncé ces situations qui demeurent à l'abri de tout contrôle et à l'ombre d'une impunité qui dit long ,tout à signaler que ces collectes sont destinées à des sociétés de recyclage de produits ferreux et plastiques .