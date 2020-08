ADRAR : 6 personnes portées disparues dans le désert du Tanezrouft

Six personnes voyageant à bord d’un camion de marque Shacman ont été portées disparues dans le désert du Tanezrouft situé entre Reggane et Bordj Badji Mokhtar respectivement situées à 164 et 796 km au sud du chef-lieu de wilaya d’Adrar. Leur disparition a été signalée dans le courant de la soirée du vendredi dernier. Les services de la wilaya d’Adrar ont envoyé à leur recherche une caravane renforcée par les forces de l’ANP et de la gendarmerie nationale. S’ils ne sont pas retrouvés dans le courant de la nuit du vendredi à samedi, deux hélicoptères de l’ANP sillonneront les alentours de route reliant Reggane à Bordj Badji Mokhtar dès les premières heures de la matinée du samedi.