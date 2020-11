ZONE INDUSTRIELLE DE HACIANE (MOSTAGANEM) : Bordjia bientôt raccordée à l’électricité ‘’Haute Tension’’

Dans l’après-midi du mardi 24 Novembre 2020, le wali M. Aïssa Boulahya a présidé une réunion de travail en présence du secrétaire général de la wilaya, du représentant du Directeur Général de la Société Nationale de Transport d'Electricité (GRTE) ,du directeur régional de la même société, du Directeur de l'Energie par intérim, du Directeur de Sonelgaz et Directeur de la Programmation et du Suivi du Budget (DPSB), a-t-on appris d’une source de la wilaya. La même source a indiqué qu’au cours de cette réunion de travail et de coordination, ont été étudiées et discutées , à savoir : le projet et modalités de raccordement de la zone industrielle des « Bordjia », de la Commune de Haciane, en électricité et gaz, sachant que la wilaya de Mostaganem a bénéficié d'une enveloppe financière évaluée à 2330 millions de dinars, au titre, du programme national de soutien de la wilaya au développement des zones. La Société nationale GRTE, en coordination avec la Sonelgaz et la direction de l'énergie, sont chargées ainsi de faire démarrer les travaux de raccordement de la zone industrielle ,en énergie électrique ,sur une distance double de 23 km. Ceci, avec une première ligne à haute tension (HT) à partir du premier centre de transfert situé dans la zone de la « Macta »et la deuxième ligne, à partir du transformateur électrique de la Commune de Sirat et ce, dans les meilleurs délais possibles, a précisé la même source.