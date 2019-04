ZELAMTA (MASCARA) : Des citoyens ferment la mairie et la RN14

Les citoyens de la commune de Zelamta dans la daïra de Hachem ont fermé la RN 14 et le Siege de l’APC pendant deux jours réclamant la construction d’un lycée pour leurs enfants et l’élargissement du collège d’enseignement moyen qui demeure exigu devant le nombre d’enfant. Pour désamorcer cette situation, le secrétaire général de la wilaya s’est rendu sur place où il a été accueilli par les protestataires qui lui ont fait part de leur préoccupation qui se résume autour de la construction d’un lycée et l’élargissement du collège existant. Les revendications ont été notées selon la déclaration d’un citoyen pour être exposés devant les autorités de la wilaya pour étude ensuite ils seront transmis au ministère des finances pour un éventuel programme d’un lycée au niveau de la localité.