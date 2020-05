Washington Times prédit une riposte médiatique contre l’Algérie

Le documentaire sur le Hirak diffusé mardi dernier par des chaînes de télévision publiques françaises était "prévisible", selon le Washington Times qui a prédit une "riposte" de puissants groupes médiatiques "dérangés" par la démarche du Président Tebboune. Dans une récente parution louant les actions entreprises par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune pour faire face aux crises multiformes induites par la situation sanitaire en cours, le Washington Times avait mis l’accent sur une probable "riposte" de puissants groupes médiatiques et de centres d’intérêts "dérangés" par la démarche du président. Le journal américain n’a pas hésité à qualifier de courageuses les réformes économiques et constitutionnelles entreprises par l'Algérie, un modèle écrivait-il alors, qui permettra au pays de sortir ainsi plus fort de la crise, mais ces réformes finiraient fatalement par déranger et faire réagir. Ces prévisions n’ont pas tardé à se concrétiser.