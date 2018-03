Moul firma, s’est déplacé, hier, au siège de la commune de Sidi Belattar pour obtenir un acte de naissance de son père, sachant que les origines de Moul firma sont de la région de ‘’Chorfa’’ . Oui je suis ‘’chorfi’’ et fier de l’être, relique Moul firma : ‘’ je ne suis ni corrompu, ni peureux, ni ‘’Chiat’’.’’ dira Moul firma, en colère rouge à l’agent de l’etat civil, qui voulait le ‘’liquider’’ pour prendre un café avec son ami qui l’attendait devant la porte de la mairie. Cherchant la petite bête pour prendre congé, l’agent dira à Moul firma, il faut revenir l’après-midi, parce que le maire n’est pas là. Et son adjoint dira alors Moul firma, tu veux parler du fils du maire, s’interroge l’agent ? Je n’ai pas besoin du fils du maire mais de son adjoint Pourquoi, réfuta, Moul firma. Mais, le vice-président du maire, c’est le fils du maire, répliqua l’agent. ‘’ Rabhat’’, se gueula, Moul firma, le maire de Sidi Belattar après trois mandats successifs a la tête de l’Apc, il nomme son fils, 1er adjoint… un ‘’Wali el Ahd’’ pour le royaume de Belattar ? Pétrifié par ce qu’il vient d’entendre, Moul firma, dira à l’agent je n’ai pas besoin d’un acte de naissance signé par un prince..! Dieu merci, tout est informatisé je vais le chercher à la république des pauvre à la commune de Mostaganem. Mais quel est le rôle du DRAG à Mostaganem, un père et un fils sur une même liste, et une Apc dirigée par un maire père et adjoint fils … !?