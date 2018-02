Vivre pour la France, mourir pour l’Algérie !

La folie nationale n’a pas de solution. Le hic, c’est que sa problématique échappe même à la raison, pour être diagnostiquée si l’on dispose d’hôpital et de vrais blousons et d’horizon. Fantaisiste, elle ne s’entoure pas de camisole. Elle a tout un pays, au lieu d’un asile. Elle s’enveloppe tantôt d’un burnous, parfois se drape de jellâba, et bien des fois ferme son bouton de col de chemise jusqu’à l’étranglement, pour porter sa rouée cravate bien nouée. Elle a le don du caméléon. Les caprices de quatre saisons. La conjugaison d’un verbe irrégulier. Rien n’est constant. Rien n’est sûr. La preuve par le nouvel album du grand tapeur de la derbouka. Le flou avec ses beaux jours se porte à merveille. L’incertain, l’imprécis, le vague, le flou de l’océan, les consulats de l’Hexagone, les passeports diplomatiques, et les boat people, au beau soleil, du peuple le plus heureux. Cheez. A fond toute. Nous pouvons organiser deux coupes du monde en même temps. Celle des terriens, d’accord. Et l’autre, des djinns, par exemple ? Nous sommes riches. Nous prêtons au FMI. Et sans transition, un grincement de frein d’urgence. Stoppez les machines ! A bâbord toute. Nous n’avons plus de quoi vous payer le mois prochain. Nous mendions. La planche du dinar ne pond pas de dollar. Le chômage frappe au douar. Allo cousin du pays de l’échappatoire. Bonsoir. Possible un certificat d’hébergement au département de la Loire ? Oh que c’est beau d’être durant le soir, en compagnie d’une belle bourge en peignoir, et de rouler pendant la journée en Jaguar. Marre du bled et son écran de projection Ali ‘’moute’’ debout ! Le cinéma de Ali le forgeron est plus captivant. Il forge des comptes bancaires, des banques en ligne, des affaires avec le Medef, accueille Macron, anime des forums et salue la France. Vive la France, vive l’Algérie. Eh viva Rabi, Mohamed aussi. Les Algériens résidants à l’étranger, les anciens combattants, les cranes de la crème, ont la possibilité de s'offrir un logement au bled, pour y mourir.