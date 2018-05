Vivons ensemble… en paix

Le 8 décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait, à l’initiative de l’Algérie et l’Association internationale souffie Alawiya de Cheikh Bentounes, une résolution proclamant le 16 mai Journée internationale du "Vivre ensemble en paix". Dans son environnement immédiat et bien au-delà, la diplomatie algérienne a, toujours, privilégié la recherche de règlement "pacifique" aux crises et conflits à travers le dialogue "inclusif et la réconciliation" entre les enfants du même pays, à l'exclusion de ceux qui se sont "inscrits dans la logique du terrorisme, et ce, loin de toute ingérence étrangère". L'Algérie indépendante et souveraine n'a eu de cesse de promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région du Maghreb, de la Méditerranée, la zone sahélo-saharienne, en Afrique et dans le monde arabe. Loin des modes éphémères, l'action diplomatique algérienne s'inscrit dans le registre de la durée. Alger, était révolutionnaire, panafricaniste, socialiste et non-alignée, ce ne fut pas pour rien que la capitale était alors appelée la Mecque des révolutionnaires. Membres de la résistance palestinienne, militants du Congrès national africain ANC, du leader Nelson Mandela, militants de l'Amérique latine, des nationalistes congolais, angolais et namibiens, tous y trouvaient asile et un porte voix politique nécessaire pour se faire entendre dans le monde. Au passé comme au présent, l'Algérie a toujours répondu présente à tous les peuples qui en appelaient à la solidarité. Très écoutée, la diplomatie algérienne a le pouvoir de transcender les divergences qui peuvent naturellement surgir entre enfants d'un seul peuple ou dans les relations entre Etats, et ce, en mettant en avant la nécessité d'"observer, en toutes circonstances, la neutralité, les principes de bon voisinage, de non ingérence dans les affaires internes des Etats et du respect de leur souveraineté nationale".