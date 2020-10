VOITURES GPL : Signature d'une convention entre la SAA et l’UNIAGPL

Une convention a été signée jeudi à Alger entre l'Union nationale des installateurs de kits GPL (UNIAGPL) et la Société nationale d’assurance (SAA) prévoyant une réduction de 60% sur l'assurance des voitures GPL. Pour bénéficier de la réduction, il suffit de présenter le reçu d’un centre de conversion des voitures au GPL à travers le territoire national, précise un communiqué de l’UNIAGPL. A cette occasion, le vice-président de l’UNIAGPL, Mohamed Hadji, a encouragé les propriétaires de voitures à essence à les convertir au GPL et à tirer profit de cette ressource économique nationale, précisant que "la conversion des voitures au GPL fait économiser annuellement entre 200.000 DA et 280.000 DA, une somme non négligeable pour les ménages algériens". La conversion au GPL contribue également à la "préservation des dépenses du Trésor public", a ajouté M. Hadji. Le responsable a fait savoir que la technologie de conversion des voitures au GPL était en vigueur dans toutes les usines de production automobile à l'échelle mondiale. Il s’agit d’une technologie importée qui est soumise aux normes de sécurité européennes, avec un niveau de sécurité du réservoir GPL pouvant être 15 fois supérieur à celui du réservoir essence en plastique, a-t-il expliqué.