VACCINATION ANTIGRIPPALE A MOSTAGANEM : Lancement de la campagne début Novembre

Dans le cadre de la campagne de la vaccination contre la grippe saisonnière 2019, la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem (DSP) a pris toutes les dispositions pratiques pour assurer une large couverture de la wilaya, a-t-on appris. A cet égard, la DSP de Mostaganem a programmé, pas moins de 95 centres de santé chargés de la vaccination contre la grippe. Cette campagne visera, comme à l’accoutumée, certaines catégories, telles les personnes les plus exposées au virus et les plus vulnérables, à savoir : les malades chroniques, les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Ainsi, ce sont quelque 525.000 personnes qui sont concernées par cette vaccination essentielle afin d’éviter d’éventuelles complications de la maladie. En parallèle, au déroulement de la vaccination proprement dite, il est indiqué, qu’une autre campagne de sensibilisation sera menée, en même temps, afin d’attirer l’attention des citoyens sur la nécessité de se faire vacciner.