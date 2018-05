Une revalorisation de retraites, si attendue

Finalement, l’augmentation des pensions de retraites, tant attendue pour l’année 2018, vient d’avoir lieu, grâce à la sage et louable décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, malgré la situation si critique des finances publique. Le ministre de l’emploi, M. Mourad Zemali l’a annoncé officiellement. Cette la revalorisation reste assez bonne et réagira les petits pensionnaires qui l’attendaient avec impatience. Certains montants de retraite ont été calculé au moment du départ en retraite, en tenant notamment compte du salaire annuel moyen perçu par le retraité lorsqu'il était encore actif , et n’étaient pas assez conséquentes, de par le pouvoir d’achat si instable . Ces sommes ne pouvaient pour autant restées « figées » jusqu'au décès du retraité, puisque les retraites étaient régulièrement augmentées. Traditionnellement, les pensions versées aux retraités sont ainsi revalorisées tous les ans à partir d'un calcul effectué en fonction des prévisions d'inflation. Le principe est simple : lorsque les prix augmentent, les retraites augmentent dans les mêmes proportions, et ce afin que les retraités puissent conserver leur pouvoir d'achat au fil des ans. Il y a quelques années, les montants des pensions étaient augmentés tous les 1er avril. Mais la loi du 20 janvier 2014 a repoussé cette date de revalorisation au 1er octobre. Entre 2014 et 2017, c'était donc à cette date que les retraites étaient, en principe, annuellement augmentées. La hausse débutait donc à partir du versement des pensions du mois d'octobre, au début du mois de novembre. La dernière augmentation des retraites est donc intervenue au mois d'octobre 2017. Elle concernait les pensions du mois d'octobre versées en novembre. Jusqu'à 2018, les pensions de retraite de base étaient réévaluées tous les ans au 1er octobre. Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a décalé cette date annuelle de revalorisation au 1er janvier. Par conséquent, les retraites n’ont pu être augmentées en 2018, que grâce au Président de la République, qui vient d’en décider une légère revalorisation, qui surement apportera de joie à tous les retraités