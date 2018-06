Une cargaison de 1,2 tonne d’escargots algériens refoulés d’Italie

Une cargaison de 1200 kg d’escargots algériens refoulés d’Italie….C’est l’autre mésaventure vécue au mois de mai dernier par un exportateur algérien de la région de Béni Tamou, dans la wilaya de Blida. En effet, ayant décroché deux contrats d’exportation d’escargots, un produit de bouche très prisé dans l’autre rive de la Méditerranée, notre jeune exportateur, après avoir réussi sa première livraison en direction de l’Italie, n’a pas connu la même réussite pour sa seconde opération à l’export. Son produit animalier a fait l’objet d’un niet catégorique de la part des services vétérinaires italiens qui ont refusé d’admettre sur le sol italien ces escargots algériens, objet d’un contrat commercial en bonne et due forme entre le client italien et le fournisseur algérien. La marchandise en question est d’ailleurs dans les entrepôts du fret au niveau de l’aéroport Houari Boumedienne, et ce, depuis son retour d’Italie.