Une Algérienne maire pour la 4ème fois à Londres

Mouna Hamitouche, une citoyenne britannique d’origine algérienne, a été élue pour la quatrième fois consécutive aux élections locales de l’Angleterre, dans la municipalité d’Islington au nord de Londres. Elle est la première citoyenne britannique d’origine algérienne et du Moyen-Orient, dans toute l’histoire du Royaume-Uni, à avoir été élue maire d’une municipalité à Londres et inscrire son nom en lettres d’or sur la liste des maires qui se sont succédé à la tête d’Islington. Diplômée de l’Ecole nationale de journalisme d’Alger, Mme Hamitouche a exercé en tant que journaliste dans le magazine de la femme “El Djazairia” et au journal “Al-Chaab”, avant de rejoindre l’agence Algérie Presse Service (APS) entre 1978 et 1979.