Un homme d’affaires achète tout l’euro disponible

Un homme d’affaires algérien très connu, achète ces derniers jours toutes les quantités d’euros disponibles sur le marché parallèle (marché noir), du moins c’est ce qu’a apporté le journal d’information El Wassat. Selon cette source, cet homme d’affaires qui fait partie des lobbys puissants de montage de voiture en Algérie, est la « cause » direct de la dégringolade du dinar face à l’euro, de la rareté de l’euro en Algérie et de la flambée des prix du marché noir de l’euro en Algérie. Ces derniers jours, Sur le marché parallèle, l’euro frôle la barre des 214 DA. « Achetant toutes les sommes disponibles, il avait le contrôle des prix de change », indique la même source. A noter que, pour la première fois l’euro est devenu rare en Algérie et la demande est devenue importante que l’offre.