Un concours pour recruter le meilleur muezzin

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a annoncé l'organisation prochaine d'un concours national pour choisir le meilleur muezzin qui fera l'Adhan (appel à la prière) à partir de la Grande mosquée d'Alger, précisant que celui-ci devra avoir "une voix belle et puissante reflétant l'héritage culturel, civilisationnel et religieux" algérien suivant la tradition du Prophète (QSSSL). Dans une allocution lors de la Journée d'étude sur le thème "Esthétique de l'Adhan: esthétique de l'Islam", organisée par le Centre culturel islamique, M. Aïssa a précisé que le concours qui sera organisé prochainement "est ouvert à tous les muezzins à la voix belle et puissante", ajoutant que des spécialistes et experts du domaine seront mis à contribution pour choisir le meilleur muezzin qui fera l'appel à la prière à partir de la Grande mosquée d'Alger après son inauguration fin 2018.