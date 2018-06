Un Chinois met dans l’embarras un ministre

La scène est surréaliste et peut même servir dans une séquence de film comique. Le ministre de la jeunesse et des sports Mohamed Hattab qui était en train d’inspecter le projet du stade de Baraki tenu par une entreprise chinoise, à donner des ultimatums à l’entrepreneur chinois mais il s’est retrouvé dans une situation ubuesque. Le ministre qui était entouré de plusieurs caméras a essayé de s’exprimer dans un anglais approximatif pour alerter le responsable chinois du retard cumulé dans la réalisation du stade. Seulement voilà ; ce dernier comprend et s’exprime bien en langue arabe, au grand étonnement du ministre, de la délégation qui l’accompagnait er même des journalistes couvrant l’événement.