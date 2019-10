UTILISATION DE FILMS TEINTES POUR VITRES AUTOMOBILES : Plus de 800 amendes infligées aux automobilistes à Oran

Un véhicule aux vitres teintées représente un réel danger, à la fois pour le conducteur et pour le piéton car il empêche le contact visuel avec un véhicule croisé ou suivi ou avec des piétons et réduit aussi la visibilité du conducteur, notamment, la nuit et peut être à l'origine de plusieurs accidents de la route. La question que la majorité des automobilistes se posent à propos des vitres fumées n’a pas vraiment lieu d’être, puisque la loi qui régule la circulation routière a tranché sur la question, dans les articles 47 et 48 de la loi 14-01, annonçant clairement qu’il est strictement interdit d’équiper son véhicule de vitres fumées. La loi dite 14-01 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière d’Août 2001, stipule sur l’article 47 que : «Toutes les vitres y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente et conforme aux normes fixées par voie réglementaire», et sur l’article 48 que « La pose de tout film plastique ou tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule est interdite ». La pose de tout film plastique sur les vitres est considérée comme une contravention du 3éme degré, et le contrevenant sera puni d’une amende forfaitaire de 2000 da à 4000 da, selon l’Ordonnance n° 09-03 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Un tel procédé masque la visibilité de la vision, ajoutant que même les publicités installées recouvrant les bus est une infraction car elle diminue de la visibilité. Il importe de rappeler que lors de la campagne menée l'année écoulée par les éléments de la police ce sont plus de 800 amendes forfaitaires, qui ont été dressées en ce sens.