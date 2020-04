UNIVERSITÉ DE TIARET : La plate-forme numérique "Moodle" pour des cours à distance

Cette opération, faudrait-il le rappeler, a débuté au mois de Mars et a été initiée par le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et laquelle permet aux étudiants de suivre des cours à distance et ce par l'application de la plate forme numérique "Moodle", apprend-on auprès du responsable de la cellule d'information et de communication, relevant de l'université "Ibn-Khaldoun" de Tiaret, Mr Toumi Abidine. Notre interlocuteur nous dira que l'université de Tiaret et pour permettre aux étudiants de suivre les cours du deuxième trimestre, a mis des comptes Google, au profit de 1.019 professeurs et 30.000 comptes pour les étudiants et dans ce sens, le recteur de l'université, Mr Mimouni Abdennabi, a mis l'accent sur la nécessité de valoriser cette opération et ce en vue de réussir l’année universitaire, en cette période que traverse le pays, suite à la pandémie qui s'est déclarée à l’échelle planétaire et aussi aux strictes consignes visant le confinement sanitaire. Pour rappel, notre interlocuteur nous a informés que des moyens ont été mis à la disponibilité des étudiants, à l'exemple de supports médiatiques, en vue d'une sensibilisation générale autour de cette opération salutaire, à l'exemple des réseaux sociaux, les ondes de la radio FM de Tiaret ou encore, le site officiel de l'université.