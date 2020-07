UNIVERSITE DE MOSTAGANEM : Lancement de la chaine éducative "Abdelhamid Ibn Badis" sur Internet

Dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse, l'Université de Mostaganem a lancé une chaîne d’éducation sur Internet (web) , intitulée « Abdelhamid Ibn Badis » , a-t-on appris de l’ administration de l’université. En effet, la même source a indiqué que cette chaine d’éducation, disponible sur le web sera une plate-forme scientifique et un pilier éducatif à travers laquelle des cours et des conférences concernant les différents cursus universitaires seront diffusées, en plus de l’organisation de séminaires, de conférences et forums. Cette initiative s'inscrit dans la politique générale du secteur, visant à moderniser les méthodes de l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement à distance. En ce sens, l’université a incité tous les enseignants à intensifier leurs efforts concernant la transition vers l'éducation numérique et la conception de vidéos pédagogiques en relation avec les cours et les conférences. L’université a mis à leur disposition 4 salles équipées des dernières technologies pour photographier leurs travaux au niveau de l'université centrale (l'ancien institut technique d’agriculture) et l'Institut de l'éducation physique et sportive relevant de la faculté des sciences sociales. Parallèlement à cela, l'université de Mostaganem a récemment lancé un programme de numérisation du bilan documentaire lequel a été mis à la disposition des personnes intéressées via Internet. Ce programme permet la transmission de documents scientifiques, notamment des travaux de conférence, des thèses, lesquels ont atteint l’année dernière 226 thèses de doctorat et de master, a-t-on ajouté.