UNE PETITE FILLE DE 11 ANS MENACEE DE KIDNAPPING A TIARET : L’argent d’associations locales convoité par 2 malfaiteurs

Ce montant représente une collecte faite par 4 associations locales qui se sont portées volontaires pour venir en aide à la petite Sirine ainsi que 2 autres enfants et ce pour pouvoir répondre à leur besoin en soins médicaux à l’étranger. La petite Sirine souffre d'une scoliose et des médecins au niveau d'un hôpital en Turquie, lui ont demandé 15.000 Euros pour une intervention chirurgicale, apprend-on auprès des parents de Sirine, qui ajoutent que les 4 associations ont collecté plus de 600 millions, selon leur propre déclaration. L'un des représentants de ces associations bénévoles aurait déclaré un montant de plus de 400 millions, une différence éloquente qui a abouti à un espace de suspicion, précisent les parents, qui ajoutent que les 2 autres enfants ont rejoint l’étranger pour d’éventuelles prises en charge, alors que leur fille est restée en attente dans des conditions "énigmatiques". Notons que l'autorisation de collecte a été dûment signée par les autorités de la wilaya et que seul le nom de Sirine y figure, précisent les parents qui ajoutent que la présidente d'une association aurait ajouté le nom d'un enfant qui serait un proche et aussi d’un autre enfant et dont les noms ne figuraient pas sur l'autorisation initiale. Cet état de fait, n'a pas laissé les parents de Sirine indifférents qui ont déposé une plainte auprès du procureur de la République qui aurait ordonné l’ouverture d’une enquête d'envergure. Pour l’heure, Sirine est dans un état psychologique très critique après avoir reçu des menaces et la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux fait le buzz. Il est utile de signaler qu'un climat d’inquiétude et de chagrin plane sur tout le voisinage de la famille de Sirine .Pour rappel, la famille de Sirine a reçu un montant de 200 millions de centimes, soit une partie de la collecte qui fait l’objet d’échanges d'accusations. Une grande enquête est en cours.