UNE MALADIE INCONNUE SEME LA PANIQUE A MOSTAGANEM : Un décès et 17 hospitalisés à Ouled Bachir

Une étrange maladie ayant provoqué le décès d’une fille et l’hospitalisation de son frère et de son père dans un état grave, sème la panique dans la région d’Ouled El- Bachir à Mostaganem après l’évacuation de 17 autres personnes atteints d’une intoxication alimentaire, après avoir assisté aux funérailles de la défunte. Pour l’instant on ne sait pas encore s’il s’agit de cette maladie inconnue, provoquant à priori les mêmes symptômes qu'une intoxication alimentaire, à savoir des vomissements et une diarrhée, et qui a provoqué le décès de deux personnes dans la ville d'Aïn Bessem, à Bouira, ou il s’agit d’une simple intoxication alimentaire. Hier Samedi, 17 personnes ont été évacuées en urgence aux ‘’UMC’’ de l’hôpital de Mostaganem, parmi elles des cas graves ! Certaines sources parlent d’une vingtaine de cas atteints hospitalisés pour intoxication alimentaire. D'après des témoignages des membres de la famille, tous les malades hospitalisés présentaient les mêmes symptômes, vomissements et diarrhées.