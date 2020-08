UNE FAMILLE PRISE AU PIEGE DANS UN INCENDIE A TIZI : Deux enfants meurent de brûlures à Mascara

La ville de Tizi a été émue en cette journée du 2 août 2020 à la suite de la mort de deux enfants âgés respectivement de 3 et 5 ans brûlés au second degré nous dit-on dans un incendie qui a ravagé leur maison, le soir de l'Aïd à la suite de l'explosion de leur TV et du climatiseur. rapportent les voisins. La mère sévèrement touchée ainsi que sa grande fille âgée de douze ans sont hospitalisées avec des brûlures de deuxième degré tandis que les deux enfants âgés de 3 et 5 ans n’ont pas résisté à leurs brûlures, ils ont rendu l’âme à l’hôpital compétent.