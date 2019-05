UNE BAGARRE FATALE A QUELQUES MINUTES D’EL IFTAR A HASSI MAMECHE : Un sexagénaire bat mortellement son épouse

La localité de Hassi Mameche a été ébranlée par la triste nouvelle de la survenue d’un crime crapuleux, commis par un sexagénaire sur son épouse, agée de 65 ans. Selon quelques informations recueillies sur place, le mari, à quelques minutes de l’Iftar, s’est querellé avec sa femme et a usé d’un gourdin pour la rouer de terribles coups sur l’ensemble de son corps. Malheureusement, la violence des coups recus a fini par faire evacuer l’epouse vers la salle de réanimation des urgences médico-chirurgicales, relevant de l’établissement hospitalier de Mostaganem. La victime a fini également par rendre l’âme mardi dernier en matinée, suite à la gravité de ses blessures et à la complication de son état si altéré. Notons que cette dernière a été admise en réanimation et a recu des soins intensifs afin de la rétablir, mais son état si malmené et ses multiples blessures localisées sur la poitrine n’ont pu le permettre.